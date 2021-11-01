Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya alındı
Aşı karşıtı yorumları ile son dönemde gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, oğlunun koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın oğlu, öğrenim gördüğü kolejde koronavirüs yakalandı. Yaşanan bu gelişme sonrası ailede bulunanlar ev karantinasına alındı. Erbakan'ın bütün programları da iptal edildi.
Öte yandan Erbakan'ın çarşamba günü gazetecilerle yapacağı kahvaltılı basın toplantısı da ertelendi.
AŞI KARŞITI YORUMLARI GÜNDEM OLMUŞTU
Aşı karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Erbakan, "Aşı olmadım, olmayı da düşünmüyorum" demişti. Erbakan, mRNA aşısı olanlar içinse "O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" demişti.
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