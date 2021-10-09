Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli - Haberler
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Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli

Alanya Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Gündoğmuş'a yardım elini uzattı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, orman yangınlarından etkilenen Gündoğmuş'a yardım elini uzattı.

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan yangın felaketinin üzerinden geçen 2 ayın ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Alanya Belediyesi, kendi sınırları içerisinde yer alan Güzelbağ, Bayır gibi mahallelerin yanı sıra komşu ilçelere de umut oluyor.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde başlayan ve Alanya, Akseki, Gündoğmuş'ta da etkili olan yangın felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Alanya Belediyesi, sınırları aşan sosyal belediyecilik anlayışını sürdürüyor. Daha önce Akseki Belediyesi'ne bank, piknik masası, oturma grubu, çöp konteyneri, oyun grubu gibi malzemelerle destek olan Alanya Belediyesi, komşu ilçe Gündoğmuş'a da yardım eli uzattı.

Yardım çalışması kapsamında Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün koordinasyonu ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün işbirliğinde Gündoğmuş'a piknik masası, bank ve hijyen paketi ulaştırıldı. Halkın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri adına bu desteğin büyük önem arz ettiğini belirten Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, "Bölge olarak çok zor dönemlerden geçtik. Bugün de komşumuz Alanya Belediyesi bizlere yardımlarını ulaştırdı. Yangın boyunca da bölgemizden çıkmayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekiplerine tüm Gündoğmuş halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli

Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli

Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli

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Haber: Alanya Belediyesi'nden Gündoğmuş'a yardım eli - Haberler
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