AK Partili başkanlar 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katıldı - Haberler
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AK Partili başkanlar 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Partili başkanlar 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katıldı

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, bu programın en temel amaçlarının teşkilatların 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi olduğunu belirtti.

KARABÜK (İHA) - AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katılan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, bu programın en temel amaçlarının teşkilatların 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Programa AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, İl Kadın Kolları Başkanı Saime Öksüzoğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik katıldı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Genel Merkezinde gerçekleşen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ve AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Altınöz, "Eğitim programı öncesi Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı gerçekleştirdik. Şu hususu özellikle belirtmek istiyorum, Cumhurbaşkanımızın bitmez tükenmez enerjisi bize ilham kaynağı oluyor. İl Başkanları toplantımız oldukça verimli geçti. Karabük'ümüzün sorunlarını bu toplantılar vesilesiyle ilgili bakanlıklara iletiyor anında sorunların çözümü için gayret gösteriyoruz. Biz siyasetimizi adalet ve hakkaniyet üzerine temellendiriyoruz ve sürekli sahadayız" ifadelerini kullandı.

'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına ilişkin de konuşan Altınöz, "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu' eğitim programı belki de dünya siyasi tarihinde en önemli hamlelerden biri olarak görüyorum. Bu eğitim programı 93 bin kişilik dev bir eğitim programı. Eğitim programımızın ilk dersini liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan aldık. Bu programın en temel amaçları, teşkilatlarımızın 2023 seçimlerine hazır hale getirilmesi. Gelecek vizyonumuza ve ufkumuza yön verecek ve büyük ölçüde istifade ettiğimiz eğitim programımızın ilk gününde, eğitim açılış konuşmasıyla ilk dersi veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm teşkilat yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Merkezi AR-GE ve Eğitim'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisinin büyük bir teşkilatı olduğunu, girdiği her seçimi kazandığını, zaferden zafere koştuğunu ve girdiği ilk seçimden beri iktidarda bulunduğunu kaydederek, bunun devam etmesini istediklerini vurguladı.

Eğitimlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini ve her hafta sonu farklı bir bölgede olacağı belirtildi. - KARABÜK

AK Partili başkanlar 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katıldı

AK Partili başkanlar 'Teşkilat Akademisi, Liderlik Okulu' eğitim programına katıldı

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