Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk - Haberler
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Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği siyaset sayesinde hükümetleri döneminde, Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini kaydetti. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devrin kapandığını belirten AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı'nın 'belli kişileri öldürmek'ten ve 'siyasi cinayetler'den bahsederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez. Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder. Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."


Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

Son dakika haber | AK Parti'li Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'mızı hedef göstermesi sorumsuzluk

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