AK Parti MKYK üyesi Abdurrahman Kurt'tan 'Kürdistan' gözaltısına tepki: Doğru bulmuyorum

SİİRT (Haberler.com) - Ak Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve eski milletvekili Abdurrahman Kurt, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen Cemil Taşkesen'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"TARİHİ GERÇEKLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞMAK NEDİR?"

İlk tepkisini sosyal medya hesabından paylaşan Kurt, mesajında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Meclis'teki bir konuşması sırasında, içerisinde "Kürdistan eyaleti" ile "Lazistan eyaleti" sözlerinin geçtiği videoyu paylaşarak, "Siirt'te bir vatandaşımızın oldukça medeni bir üslup ile düşüncesini ifade etmesine gösterilen aşırı tavır neyin alameti? Kim bu tavrı ne adına seriliyor? Tarihi gerçekleri yok etmeye çalışmak nedir?" diye sordu.

"ŞİDDET OLMADIKÇA HER ŞEY KONUŞULMALI"

Daha sonra Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Abdurrahman Kurt, söz konusu diyalogda bir suç unsuru olmadığını, insanların şiddete çağrı yapmadıkça, şiddeti övmedikçe ve içerisinde şiddet olmadıkça her şeyi konuşması ve düşüncelerini dile getirmesi gerektiğini söyledi.

"GÖZALTINA ALINMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Taşkesen'in medeni bir şekilde düşüncesini dile getirdiğini belirten Kurt, "Hemen ardından gece yarısı operasyon ile gözaltına alınması doğru bulmuyorum. Bununla ne yapılmak isteniyor, bunu sormak istiyorum. Herkes konuşmalıdır, düşüncesini rahatlıkla şiddet olmadığı ve şiddeti övmediği sürece dile getirmelidir. İnsanları konuşturmazsanız terörü teşvik edersiniz, insanları konuşturursanız, terörle mücadele etmiş olursunuz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada Akşener'le sohbet eden Cemil Taşkesen adlı esnaf, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, Kürdistan inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu Kürdistan inkâr ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cemil Taşkesen adlı esnafın bu sözleri soruşturmalık oldu. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadeler nedeni ile Taşkesen hakkında "Terör Örgütü Propagandası" yapmak suçlaması ile soruşturma başlattı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Kurtalan'da bulunan evinde gözaltına alınan Taşkesen, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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