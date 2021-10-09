'AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?' sorusu sorulan Karamollaoğlu, seçim dönemini işaret etti - Haberler
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"AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusu sorulan Karamollaoğlu, seçim dönemini işaret etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından tüm dengelerin değiştiği Saadet Partisi'nde kritik günler yaşanıyor. Partinin seçimlerde nasıl bir tavır koyacağı merak edilirken Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, "AK Parti ile ittifak kesinlikle olmaz mı" sorusuna, "Seçim dönemi geldiğinde bakılır. AK Parti de Recep Tayyip Erdoğan da politikalarını tamamen değiştirebilir" cevabı verdi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının sıklıkla tartışıldığı bugünlerde Saadet Partisi cephesinden dikkat çeken açıklamalar geldi. Önceki seçimlerde Millet İttifakı'yla hareket eden ancak şu anda herhangi bir ittifaka mensup olmadığını ısrarla yineleyen Saadet Partisi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. SP lideri Karamollaoğlu da partisinin izleyeceği yola ilişkin önemli ipuçları verdi.

Karamollaoğlu, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Erken seçim ihtimaline dair görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak hangi ittifak içerisinde yer alacakları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, Ak Parti ile ittifak konusunda kapıları kapatmazken, "Seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir" dedi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bir kutuplaşma var, kimseye fayda sağlamıyor hele de siyasette. Siyasetteki bize ilgi nasıl artacak davetçi bir üsluba sahip olmazsak? Bize karşı olan herkesi en ağır kelimelerle rencide etmeye kalkarsak niye bize gelsinler ki? Çoğunluk sizde olunca, bir partide. Onlar kutuplaştırmayı kendi taraftarlarını yanında tutmak için olmazsa olmaz gibi görüyor.

Yani bugün AK Parti mesela. Uzun zamandır iktidarda. Evet eskiden bu kadar fazla taraftarı yoktu ilk seçimlerde yüzde 34, 35'ler civarında oy aldı ama öyle bir denk geldi ki anayasayı değiştirecek çoğunluğu kazandı. Meclis'te yüzde 10 barajından dolayı iki parti baraj altı kaldı. Ondan sonra herkese açıldı, gelin Türkiye'yi beraber kalkındıralım diye ancak ne olursa olsun giderek ilk başlarda oyları yükseldiyse de yaptığı hatalar ve yanlışlardan dolayı da destek azalmaya başladı.

Yaptığı hatalara sahip çıkmaya başladı birden. Siz hem kutuplaştırır hem yanlışınıza sahip çıkmaya başlarsanız artık siyasette sonunuzu yaklaştırıyorsunuz demektir. Artık AK Parti böyle bir çıkmazın içinde, ne yapacağını tam olarak bilemiyor. "

Metan'ın söylediklerinizden 2023 dahil olmak üzere Saadet Partisi, AK Parti ile bir ittifak içerisinde olmayacak demesi üzerine, Karamollaoğlu:

"Biz şunu şöyle söyledik ittifaklar seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmamalı kanaatindeyiz. Çünkü her şey değişebilir, AK Parti de bütün politikalarını değiştirebilir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan da değiştirebilir...

Bundan dolayı ben ısrarla ittifakların seçim sath-ı mailine girmeden konuşulmaması gerektiği kanaatindeyim. Konuşulursa ne oluyor? Kutuplaşma erken başlıyor. Sadece seçime yönelik değil, bu sefer insanlar birbirlerine hitap etmemeye başlıyorlar kendi doğru bildiklerini tekrar ediyorlar. "

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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