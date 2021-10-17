AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapılacak 645 milyon lira Hazine yardımı, erken seçim olursa toplamda 1.9 milyara ulaşacak

TBMM'ye sunulan 2022 yılı bütçe yasa teklifiyle birlikte siyasi partilere yapılacak Hazine yardımına ilişkin detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen yasa teklifine göre önümüzdeki yıl 5 siyasi partiye toplam 645 milyon 164 bin 527 lira para devlet yardımı yapılacak.

PARTİLER KASALARINI DOLDURACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre normalde 2023 yılında yapılması gereken genel seçimlerin erkene çekilerek 2022 yılına kaydırılması halinde partilerin alacağı devlet yardımı üçe katlanacak. BU rakam toplamda 1 milyar 935 milyon 493 bin liraya ulaşacak. 5 partinin kasası para dolacak.

ERKEN SEÇİM OLURSA 3'E KATLANACAK

Yasa gereği genel seçimlerin yapıldığı yıllarda yardımların 3 katı, yerel seçim yıllarında 2 katı tutarında ek yardım ödemesi yapılıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri erkene alınırsa partilere 645 milyon liralık bu yardıma ilave olarak 1 milyar 290 milyon 329 bin lira daha para ödenecek.

ERKEN SEÇİM OLMAZSA RAKAMLAR DÜŞÜK

Erken seçim olmaması durumunda ise Ak Parti'ye 280 bin 279 TL, Chp'ye 149 bin 134 TL, Hdp'ye 77 bin 65 TL, Mhp'ye 73 bin 99 TL, İYİ Parti'ye 65 bin 588 TL ödeme yapılacak.

HANGİ PARTİ NE KADAR ALACAK?

Bu durumda seçime giderken AK Parti'nin kasasına girecek toplam para 841 milyon lirayı bulacak. Aynı şekilde CHP'ye 447 milyon lira, HDP'ye 231 milyon lira, MHP'ye 219 milyon lira ve İYİ Parti'ye de 196 milyon lira ödenecek. Toplam ödeme 1.9 milyarı aşarak rekor düzeye ulaşacak.

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