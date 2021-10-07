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Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ekim ayı toplantıları Burhanettin Çoban başkanlığında devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi (İGM) Ekim ayı toplantıları Burhanettin Çoban başkanlığında devam ediyor. Toplantıda köylerde hayvancılık yapan vatandaşların ahırlarından çıkan hayvansal atıkları kanalizasyon hatlarına verdiğinden dolayı çok sık tıkandığı için, idari para cezası uygulanabilmesi için İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne yetki verilmesi konusu değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

İl Genel Meclisi'nin önceki günkü oturumunda komisyondan gelen raporlar görüşüldü. Afyon Kocatepe Üniversitesinin, İstanbul'da yapılacak olan "TEKNOFEST Effıcieney Challenge Elektrikli Araç Yarışı"na katılacak. Uluslararası Mühendislik Kulübünün Proje yapımı ve malzeme tedarik safhasında kullanılmak üzere 30 bin TL ödenek aktarılması konusundaki komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Bayat İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, taşınmazın, tahsis kararının iptal edilerek, Bayat Belediye Başkanlığına, "Kilim Süstaşı, Alternatif Turizmden Bayata Kazandıracak" projesinin yapımı amacıyla 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusundaki komisyon raporları oy birliği ile kabul edildi.

İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde bulunan, mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan 4 bin 144 metrekare yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde yer alan, "kafeterya ve ürün satış yeri" olarak işletilmesi amacıyla pazarlık teklifi usulüyle kiraya verilmesi konusundaki komisyon raporları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne ait vidanjörün köylerde hayvancılık yapan vatandaşların ahırlarından çıkan hayvansal atıkları kanalizasyon hatlarına verdiğinden dolayı çok sık tıkandığı için, idari para cezası uygulanabilmesi için yetki verilmesi konusundaki komisyon raporu görüşülerek ileri bir tarihe ertelendi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor

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Haber: Afyonkarahisar İGM toplantıları sürüyor - Haberler
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