2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Görüşmelerde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bütçeleri ele alınacak.

Komisyonda, görüşmelere geçilmeden önce HDP'li bazı milletvekilleri nükleer enerji karşıtı dövizler taşıdı.

Komisyonda ayrıca, usule dair söz alan milletvekilleri, görsel medyanın görüşmeleri yayımlamasını istedi.

Yılmaz ise komisyondaki uygulamanın yeni olmadığını, yeni bir karar almadığını, yıllardır oturmuş yerleşik usulü devam devam ettirdiğini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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