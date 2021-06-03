Politik yaklaşımlarla toplum sorunları çözülemez
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Politik yaklaşımlarla toplum sorunları çözülemez

Politik yaklaşımlarla toplum sorunları çözülemez
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün düzenlediği "1940'lardan 1970'lere Türk Entelektüel Hayatı" başlıklı etkinlikte Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nün düzenlediği "1940'lardan 1970'lere Türk Entelektüel Hayatı" başlıklı etkinlikte Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Çevrim içi olarak düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şevket Ercan Kızılay gerçekleştirdi.

Öğrencilerle buluşmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirerek konuşmasına başlayan Siyaset Bilimci, Yazar, Emekli Akademisyen Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, 1940'lı yıllarda aydınların çok sesli bir hayata imza attıklarını ve bu yıllarda önde gelen aydınlarının çoğunun dergi çıkararak fikirlerini yayma çalışmaları olduğunu ifade etti. 1960-90'lı yıllarda tek sesliliğin hakim olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, yeni kuşağın eski kuşakla çatışma halinde olmasına rağmen, eski kuşaktan beslendiğinin altını çizdi.

Misafir konuşmacı Kayalı, 1940'lardaki aydınların geçmişten beslendiklerini, 1960'lı aydınlarının ise 1940'lı kuşaklara tepki olarak yaklaşımlar ve fikirler ortaya çıkardığını söyledi. Dönemleri anlatırken sosyolojik yaklaşımlarla konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, sosyologların toplum sorununu göstermekle kalmadığını, aynı zamanda çözüm reçeteleri de sunduğu bilgisini paylaştı. Toplumsal sorunların çözümüne sadece politik olarak bakılmasının büyük bir hata olduğunun altını çizen misafir konuşmacı, günümüz aydının bunun farkına vardığını ifade etti.

Katılımcılardan gelen soruları da büyük bir içtenlikle yanıtlayan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, herkese ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. - DÜZCE

Politik yaklaşımlarla toplum sorunları çözülemez

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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