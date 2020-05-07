Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
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Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
07.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:11

Konya'da, koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede, baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı.

Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek bir kıraathanede toplanan 11 kişiye ceza kesildi. Polis baskınında kıraathaneden kaçmak için kullanılan bir tünel ortaya çıkarıldı.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya, oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu. Ekipler, tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.

10 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3'er bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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