Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

31.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 21:40
Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin polisten kaçarken direğe çarparak devrilen kamyonetteki 2 sığınmacı öldü, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Ağrı Doğubayazıt'ta içinde sığınmacılar olan 34 DJB 688 kamyonetin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Kovalamaca sırasında Suluçem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

2 SIĞINMACI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada araçta bulunan ve yaralanan 5 sığınmacı 112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 sığınmacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 POLİS DE YARALANDI

Öte yandan, kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracında 2 polis memuru da yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Yaşar Güler Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Çağla Şıkel Hülya Avşar Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Güven Yalçın Halis Özkahya Fırat Aydınus Arda Kardeşler Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Yeni Yıl Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 21:40:35. #1.15#
title