Polisten kaçarken direğe çarpıp devrilen kamyonetteki 2 kişi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesin polisten kaçarken direğe çarparak devrilen kamyonetteki 2 sığınmacı öldü, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Ağrı Doğubayazıt'ta içinde sığınmacılar olan 34 DJB 688 kamyonetin sürücüsü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında Suluçem köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet elektrik direğine çarparak devrildi.

2 SIĞINMACI TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada araçta bulunan ve yaralanan 5 sığınmacı 112 Acil Servis ekiplerince, Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan 2 sığınmacı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 POLİS DE YARALANDI

Öte yandan, kovalamaca sırasında kaza yapan polis aracında 2 polis memuru da yaralandı. Aynı hastanede tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez