Polisten Kaçan Şüpheliler Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Adana'da polisin "Dur" ihtarına rağmen otomobille kaçan 4 kişiden 3'ü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 33 AAR 803 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulvar boyunca ilerlediğinin anons edilmesi üzerine, ekipler bağlantılı yollarda önlem aldı.

Polislerin önlemine rağmen kaçmaya devam eden şüpheliler, Dr. Mithat Özsan Bulvarı boyunca kaçışlarını sürdürdü.

Ekipler, yaklaşık 15 kilometre boyunca süren kovalamacanın ardından otomobili Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait şantiyeye terk ederek kaçmaya çalışan şüphelilerden 3'ünü yakaladı.

Gözaltına alınan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan şüpheliler, kimlik tespiti için Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Otomobilde yapılan aramalarda bir olumsuzluk bulamayan ekipler, kaçan bir kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA