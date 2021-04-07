Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi
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Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

Isparta'da polisten kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kaçamayacağını anlayınca elindeki tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Isparta'nın Bağlar Mahallesi 2736 Sokak'taki boş bir arsada saat 16.10 sıralarında meydana gelen olayda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibinde olan ismi açıklanmayan şüpheli bir şahıs, kaçmaya başladı.

Polis, şahsı yakalamak için uyarıda bulundu. Uyarıya olumlu yanıt vermeyen şüpheli şahıs, elindeki tüfeği önce polise doğrulttu sonra kendisini vurdu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şüpheli şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından şüpheli şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şüpheli şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi
Polisten kaçamayacağını anlayan şüpheli, silahla kendini vurup yaşamına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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