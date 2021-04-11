Polisten çadırda yaşayan vatandaşlara Ramazan kolisi

Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 aileye Ramazan ayı öncesi gıda yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 aileye Ramazan ayı öncesi gıda yardımında bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümünde Ramazan öncesi çadırda yaşayan 40 aileye gıda yardımında bulunulması talimatını verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri çadırlara giderek vatandaşlara kolileri tek tek teslim etti. Kahramanmaraş'tan Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ne gelerek sulama kanalı kenarında çadır kuran vatandaşlar, polisin gıda yardımıyla mutlu oldu. Polislere teşekkür eden vatandaşlar, "Polislerimiz hem bizi, hem malımızı korumakla kalmıyor aynı zamanda maddi ve manevi olarak da yanımızda oluyorlar. Bundan önce de bize birçok kez yardımda bulundular. Ramazan ayı öncesi bu yardım bizim için çok anlamlı oldu" dediler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı