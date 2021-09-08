Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? POMEM sonuçları!

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen POMEM sonuçları hakkında Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, POMEM sonuçlarına dair son detaylar...

POMEM sonuçları son günlerde aranan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından PA.edu.tr üzerinden duyurulacak. 27. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.440) erkek, (960) kadın, önlisans mezunu (1.360) erkek, (240) kadın aday olmak üzere toplam (8.000) aday asıl olarak alınacak. Peki, Polislik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

POLİSLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

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MÜLAKATLAR NASIL YAPILIYOR?

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni, Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.