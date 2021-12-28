Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik ve ruhsat soran Ümit Özdağ tepki çekti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İzmir'de Suriye kökenli Türkiye vatandaşı bir kişinin işlettiği kuyumcuya girdi. Burada dükkan sahibi ile konuşan Özdağ, "Vatanına dönmeyi ister misin?" diye sordu.

KİMLİK VE RUHSAT SORDU

"Yok ben buradayım. Burada iş var" yanıtını alan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, şahsın kimliğinin ve ruhsatının olup olmadığını teyit etti.

"TÜRKİYE, TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİL MİSİN?"

Konuştuğu kişiye "Çok sevindim seni tanıdığıma" diyen Özdağ görüntüleri sosyal medya hesabından "7 sene önce Türkiye'ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa'dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir'de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadeleri ile birlikte paylaştı.

TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyadan birçok vatandaş Özdağ'ın o anlarına ve yorumlarına tepki gösterdi. Twitter hesabından görüntüleri alıntılayan DEVA Partili İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Özdağ'a, "Türkiye için asıl tehlikeli olan bu kafatasçılıktır. Kendi halinde, kimseye bir zararı olmayan insanları böyle hedef gösteren faşizm sevdalılarını ana akım televizyonlara çıkartıp ırkçılığın yayılmasına hizmet edenler de masum değil" dedi.

"STRATEJİK SALAKLAR BENİ ŞAŞIRTMADI"

Bu tepkilerin ardından bir paylaşım daha yapan Özdağ, "Suriyeli kuyumcu ziyareti ile ilgili saldıran stratejik salaklar beni şaşırtmadı. Türkçe bilmeyen adam psikolojik testi nasıl geçti silah aldı?900 bin kişiye vatandaşlık verildi. Bu demokrasi için tehdit değil mi? Amaç Suriyelileri Türkiye'ye sürüp pkkistan kurmak, kör müsünüz?" ifadelerine yer verdi.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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