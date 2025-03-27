Polislere bayram 9 gün mü? Ramazan Bayramı'nda polisler 9 gün tatil yapacak mı?

Emekçilerle iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Bayramı takip eden 2-4 Nisan arası kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak." dedi. Ramazan Bayramı'nda polisler 9 gün tatil yapacak mı? Polislere bayram 9 gün mü?

RAMAZAN BAYRAMI GÜN OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasını tamamlamadan önce bir müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyorsunuz gelecek hafta tüm okullarımız ikinci ara tatillerine giriyor. Ara tatilin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin ikinci ve üçüncü günlerine denk geliyor. Ailelerimiz, çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin, bayramı aileleriyle birlikte huzurla, sevinçle idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü de kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz toplamda 9 günlük bir tatil yapma imkanına kavuşacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ramazan Bayramı'nın milletçe birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmemize vesile olmasını canı gönülden temenni ediyorum. İftar soframızı teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı tekrar tebrik ediyorum."

POLİSLERE BAYRAM 9 GÜN MÜ?

Polislerin Bayram mesaisi hakkında henüz açıklama yapılmadı.