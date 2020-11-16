Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı

Adana'da polisin kimlik sorduğu ve maske takmaları konusunda uyardığı 2 kişi, memurlara taşla saldırdı. Saldırganlar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Adana'da, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, alınan bilgiye göre, devriye atan polis ekipleri maske takmayan 2 kişiden kimliklerini isteyerek maske takmaları konusunda uyardı.

POLİSE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Polisin uyarılarını umursamayan ve kimliklerini vermeyen 2 şüpheli, yerden aldıkları taşlarla polislere saldırmaya başladı. Bölgeye yardıma gelen polislerin de desteği ile 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı