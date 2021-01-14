Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
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Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza

14.01.2021 01:26 | Son Güncelleme: 14.01.2021 01:33
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza

KARAMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis, düzenlediği operasyonla içeride kumar oynayan 15 kişiyi gözaltına alıp, iş yerini kapattı.

KARAMAN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin açık olduğunu öğrenen polis, düzenlediği operasyonla içeride kumar oynayan 15 kişiyi gözaltına alıp, iş yerini kapattı. Yaklaşık 2 saat sonra başka bir çalışan tarafından yeniden açılan kahvehanede bu kez de 9 kişi gözaltına alındı. İş yeri mühürlenirken, 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 97 bin 500 TL para cezası kesildi, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem başlattı. 

Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kirişçi Mahallesi Molla Fenari Caddesi'nde bir pasaj içindeki O.T.'ye ait kahvehanenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, içeride kumar oynadığı öne sürülen 15 kişiyi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. İş yerini de kapattı. 

2 SAAT SONRA TEKRAR AÇTILAR

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında yasal işlemler sürdüğü sırada yaklaşık 2 saat sonra gözaltına alınmayan başka bir garson tarafından kahvehane yeniden açıldı. Bunu öğrenen polis, yeniden operasyon düzenledi. İçeride kumar oynadığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı.  

PASAJ İÇİNDEKİ KORİDORA DA KUMAR OYNAMAK İÇİN BÖLÜM YAPMIŞLAR Polis, kahvehanede yaptığı araştırmada, iş yerinin arka tarafından bir pasajın koridoruna açılan bir gizli kapının olduğunu belirledi. Kapıyı açıp koridora çıktığında ise kumar oynamak için sunta ve demir parmaklıklarla çevrili bir bölümle karşılaştı. Aynı zamanda koridordan da olası bir polis baskınında kaçabilmek için sokağa çıkan bir kapının olduğunu saptadı. İş yerinde de kumar oynayan kişilerin isimleri ve onlara ait borçlarının bulunduğu bir defter de ele geçirildi.

97 BİN 500 TL PARA CEZASI

Polis, gözaltına alınan 24 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 97 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. Aynı zamanda şüpheliler hakkında 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan da adli işlem başlattı. Operasyonlar sırasında  kahvehanede bulunmayan iş yeri sahibi O.T. hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlarından adli işlem başlatılacağı öğrenildi.

Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
Polisin kapattığı kumar oynanan kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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