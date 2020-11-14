Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada
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Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

14.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:44

İstanbul Pendik'te 4. katta bulunan evin balkonuna çıkarak intihar etmeye çalışan kadını, eve giren polis memuru son anda kurtardı. Polisin, kadını kurtarma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlginç olay, Pendik Kaynarca Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı.

SON ANDA KUCAKLADI

Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak son anda alıyor.

Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
CAN DEP: Asil Kahraman kameriyi cekendir..ne diyor Kuran carpsin hela olsun:)))
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HIMMM: Psikolojik danışmanlık merkezleri açılmalı yada çok fazla yaygınlaştırılması. Aile danışmanlık merkezleri açılmalı uyuşturucuyla mücadele merkezleri çoğaltılması. Toplum olarak maalesef durumumuz içler acısı yitip giden canlara yazık intiharlar boşanmalar uyuşturucu kullanımı had safhada. Hiç kimse görmüyor mu hükümet neden çözüm üretmiyor. Yazık yazık yazık.
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KAŞ: İnsan parasını harcayacak yer bulamayınca böyle intihara sürükleniyor varlık yüzünden
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