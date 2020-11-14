Polisin intihar etmek için balkona çıkan kadını kurtardığı anlar kamerada

İstanbul Pendik'te 4. katta bulunan evin balkonuna çıkarak intihar etmeye çalışan kadını, eve giren polis memuru son anda kurtardı. Polisin, kadını kurtarma anlarıysa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlginç olay, Pendik Kaynarca Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İntihara teşebbüs eden bir kadın, 4. kattaki evin balkonuna çıktı.

SON ANDA KUCAKLADI

Kadının balkondan sarktığını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Kadının balkonda olduğu sırada polis memurları evin kapısından içeri girdi. Balkona çıkan polislerden biri, balkon duvarında oturan kadını son anda kucaklayarak içeri aldı.

KAMERALARA YANSIDI

Polisin, 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihara teşebbüs eden kadını kurtardığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis, kadını çıktığı balkondan kucaklayarak son anda alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı