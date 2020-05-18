Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım

İstanbul Şişli'de sokağa çıkma yasağına rağmen parkta köpeğini gezdiren bir kadın, 3.150 TL para cezasına çarptırıldı. Bu esnada kendisini görüntüleyen gazeteciye tepki gösteren kadın, "Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım" diyerek tehdit etti.

Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
18.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:09

Şişli'de kısıtlamaya rağmen parka giden ve maske takmayan kadın, kendisini görüntüleyen gazeteciyi, "Annem medya danışmanı, senin peşini bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Kısıtlamaya aykırı hareket eden genç kadına polis ekiplerince 3 bin 150 TL ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunma tedbirleri kapsamında yurt genelinde park, bahçe, ormanlık, sahil bantları gibi alanlarda yürüyüş, spor yapmak ve bulunmak yasaklanmış, bununla birlikte 15 ilde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Ancak dün Şişli'de bir grup vatandaşın kısıtlamaya rağmen bir parka girdiği ve evcil hayvanlarını burada gezdirdiği görüldü. Bunun üzerine, durumu öğrenen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri çok kısa bir sürede olay yerine geldi. Polis ekiplerinin parka gelmesiyle birlikte grup hızlı bir şekilde oradan ayrılarak ara sokaklara dağıldı.

"KÖPEĞİMİ GEZDİRMEK İÇİN GELDİM"

Asayiş ekiplerinin parka geldiğini görünce dışarı çıkan bir kadının köpeğiyle birlikte park çevresinde dolaşmaya devam ettiğinin görülmesi üzerine, polis genç kadını yanına çağırarak kuralları çiğnediğini ve kendisine para cezası kesileceğini söyledi. Kadının, parka köpeğini gezdirmek için geldiğini söylemesi üzerine polis, köpeğini parkta gezdiremeyeceği, bunun için kaldırımları kullanması gerektiği konusunda kendisini uyardı.

Öte yandan, kısıtlamaya uymayarak parkta köpeğini gezdiren kadının zorunlu olmasına rağmen kimlik kartını yanında bulundurmadığı öğrenildi.

"BENİM ANNEM MEDYA DANIŞMANI, PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Genç kadın o esnada yaşananları kaydeden gazeteciye dönerek, "Sizin de isminizi alayım ben. Benim annem medya danışmanı, sizin peşinizi bırakmayacağım. Böyle mi zorbalık yapıyorsun?" sözleriyle gazeteciyi tehdit etti.

BASIN MENSUBUNA EL SALLAYIP UZAKLAŞTI

İçişleri Bakanlığınca alınan kararlara uymayarak kısıtlamaya aykırı hareket ettiği için Hıfzıssıhha kanunu uyarınca 3 bin 150 TL ceza kesilen genç kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, kendisini görüntüleyen basın mensubuna el sallayarak oradan uzaklaştı.

Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Eski Galatasaraylı Diagne, hocasının fotoğrafını silip yerine kendi fotoğrafını koydu
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 389,4 liradan işlem görüyor
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Varank Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Türkan Şoray Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar Michael Jackson
Spor Metin Oktay Lionel Messi Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:09:48. #1.14#
title