Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı
Haberler » Güncel » Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı - Haber

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

04.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:03
Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik il Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu inşaatında kimliği belirsiz kişileri gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, çaldıkları demirleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Haber

Son Dakika Haberleri
23:06 Yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına polis yardım etti - Haber
23:04 Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:03 Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı - Haber
23:01 Milas'taki ev yangınına ilişkin bir kişi tutuklandı - Haber
23:00 Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Tuzlaspor: 2 (Maç sonucu) - Haber
22:13 Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor - Haber
21:28 Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik - Haber
21:20 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
22:15 Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyonda Justin Trudeau ile Kate Middleton arasındaki sohbet dikkat çekti - Haberler
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler