Denetimlerde maskesiz yakalanan taksici: Yedik mi cezayı? Kağıthane'de trafik ekiplerinin toplu taşıma araçlarında ve taksiler üzerinde yaptığı denetimlerde, maskesiz bir taksiciye ve fazla yolcu alan minibüs şoförüne idari para cezası uygulandı. Maske takmadığı için ehliyet ve ruhsatı istenen bir taksicinin, "Yedik mi cezayı?" diye cevap vermesi dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında, İstanbul'da taksilerin 3 kişiden fazla yolcu alması yasaklanmış ve şoförlere maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Ayrıca minibüs ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının ise kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıması yapması belirlenmişti.

Bu kapsamda denetimlerine hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde toplu taşıma araçlarını ve taksileri durduran polis, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol ederek uyarılarda bulundu.

"YEDİK Mİ CEZAYI?"

Denetimler sürdüğü esnada ekipler, ticari bir taksiyi durdurdu. Sürücünün camını açtığında maskesiz olduğunu gören polis, yolcusu olmasına rağmen neden takmadığını sordu. Taksicinin "müşteriyi aldım ama maskeyi takmayı unuttum" demesi üzerine polis, "Emniyet kemerini takmışsın ama maskeyi takmamışsın" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine polisin ehliyet ve ruhsatı istediğini duyan taksici, "Yedik mi cezayı?" dedi. Polisin maskesini takarak araçtan inmesini istediği sürücüye "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası kesildi.

"MASKENİZİ POLİSİ GÖRÜNCE DEĞİL, HER ZAMAN TAKIN"

Öte yandan toplu taşıma araçlarını da durduran polis ekipleri, minibüsün içerisine girerek yolcu sayısını kontrol etti. İki kişinin fazla olduğunu fark eden polis kendisini görerek maskeyi takan bir yolculara, "Maskenizi polisi görünce değil her zaman takın ki bir işe yarasın. Mesele ceza yazıp yazmamak değil, sizlerin sağlığıdır" uyarısında bulundu. Ehliyet ve ruhsatı alınan sürücüye de idari para cezası uygulandı. Minibüs sürücüsü önceki gün de fazla yolcu almaktan ceza kesildiğini belirtti.

Kağıthane Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA