Polise linç girişimine 2 tutuklama Polise linç girişimine 2 tutuklama Köyceğiz Döğüşbelen mevkiinde polis kontrol noktasından kaçtıktan sonra kendisini takip eden polislere linç girişiminde bulunan dört kişiden ikisi tutuklandı.

Polise linç girişimine 2 tutuklama

Köyceğiz Döğüşbelen mevkiinde polis kontrol noktasından kaçtıktan sonra kendisini takip eden polislere linç girişiminde bulunan dört kişiden ikisi tutuklandı.

MUĞLA - Muğla'da 8 Haziran tarihinde Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurlarının kontrol noktasında 'dur' ihtarını uymayarak kaçan ve ardından kendilerini takip eden polislere linç girişiminde bulunan dört kişiden 2'si tutuklandı.

Polis memurları Mahmut Ç. Berkay T. ve Engin D. Döğüşbelen Mevkinde trafik denetimi esnasında Mahmut Şimşek yönetimindeki 40 EY 735 plakalı aracı durdurmak istemiş, sürücü olay yerinden kaçmıştı. Trafik ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakınlarını da olay yerine çağıran sürücü Mahmut Şimşek'e Can Şimşek, Selayi Ş, ve Hasan Ş. polis memurlarına linç girişiminde bulunmuşlardı.

Olaydan sonra gözaltına alınan dört şüpheliden Selayi Ş. ve Hasan Ş, savcılıkça serbest bırakıldı. Sürücü Mahmut Şimşek ve Can Şimşek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığının itirazı sonrası Mahmut Şimşek ve Can Şişek bir üst mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA