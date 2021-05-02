Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
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Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | 3. Sayfa

Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.

Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerine boş kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa cezai işlem uygulandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmudiye mahallesi Anafartalar caddesi girişinde, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle denetim yaptı.

Yapılan denetimde polis ekipleri şüphelendikleri 16 AJD 624 plakalı otomobili durdurdular.

Sürücü A.B.(25), elindeki yazısız beyaz bir kağıdı uzaktan gösterdi. Polis ekipleri, kağıda yakından bakınca gerçek ortaya çıktı. Polise boş bir kağıdı izin belgesi olarak gösteren 3 Suriye uyruklu şahsa sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 9 bin 450 TL cezai işlem uygulandı. Ceza uygulandığı sırada 2 şahıs, görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Şahıslar evlerine yönlendirildiler.

Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler
Polise boş kağıdı izin belgesi olarak gösterdiler, cezayı yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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