Polis ve İtfaiye Ekipleri Yeni Yılı Görevlerinin Başında Karşıladı

Manisa'da görevli polis ve itfaiye çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.



Manisa'da çeşitli etkinliklerle kutlanan yeni yılda polis ekipleri görevi başında girdi.



Kentin girişi ve çıkışları ile kent merkezinde farklı noktalarında yeni yıl dolayısıyla asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.



Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı.



İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, yeni yıl dolayısıyla kentteki karakol ve uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli polislerden bilgi aldı.



Telsizden geçtiği anonsla tüm personelin yeni yılını kutlayan Bilgiç, görevli polislere pasta ikram etti.



Emniyet Müdürü Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yeni yıl dolayısıyla görevi başında bulunan tüm arkadaşlarımızla birlikte olalım dedik. Ekiplerimiz Manisa'nın huzur içinde yeni yıla başlamasını sağlamak için soğuk, gece, gündüz demeden var güçleriyle çalışıyorlar. Onlara moral verelim istedik." diye konuştu.



Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı.



Vardiya çavuşu Cihan Yıldırım, yeni yıl dolayısıyla olası yangın ve kazaya karşı tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tüm halkımızın yeni yılını kutlarız. Arkadaşlarımızla birlikte görevdeyiz. Ailemizden, sevdiklerimizden uzak Manisalı vatandaşlarımıza hizmet için burada görevdeyiz. Bugün olası bir kaza veya yangına karşı tüm ekibimiz teyakkuz halindedir." dedi.