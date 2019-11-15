Polis şüpheli kovalamacası
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Polis şüpheli kovalamacası

Adana'da "dur" ihtarına rağmen kaçan otomobildeki iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

15.11.2019 03:18 | Son Güncelleme: 15.11.2019 03:19
Polis şüpheli kovalamacası

'da "dur" ihtarına rağmen kaçan otomobildeki iki şüpheli, yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda uygulama yapan ekipleri, şüphe üzerine 06 LEU 05 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, otomobille Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girerek kaçtı.

Polis ekiplerinin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği araç, otoyolun Kasım Ener Bulvarı çıkışında önlem alan ekiplerce durduruldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Polis şüpheli kovalamacası
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