Polis, sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi
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Polis, sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi

Polis, sokak köpeğine çeşmeden elleriyle su içirdi
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis memuru Serhat Büyük (30), görevi sırasında çeşme yanına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde polis memuru Serhat Büyük (30), görevi sırasında çeşme yanına gelen sokak köpeğine elleriyle su içirdi. 

Zile ilçesinde görevli 4 yıllık polis memuru Serhat Büyük'ün yanına sokak köpek geldi. Meydanda bulunan çeşme başındaki Büyük, köpeğe elleriyle su içirdi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen polis memurunun bu davranışı, takdir topladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen

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