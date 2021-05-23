Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
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Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | Yaşam

Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada Basket sahasında oyun oynarken polis sirenlerini duydular, işte böyle kaçtılar Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında basket sahasına çıkarak oyun oynayan çocuklar, polisin siren...

Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

Basket sahasında oyun oynarken polis sirenlerini duydular, işte böyle kaçtılar

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında basket sahasına çıkarak oyun oynayan çocuklar, polisin siren seslerini duyunca kaçmaya başladı. O anlar ise vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir grup çocuk, basketbol sahasına çıkarak oyun oynamaya başladı. Bu esnada bölgeye gelen polis ekibinin sirenlerini duyan çocuklar, sahadan arkalarına bile bakmadan kaçtı. O anlar ise evinin balkonunda oturan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; basketbol sahasında oyun oynarken, siren sesini duyan çocukların kaçıştıkları anlar yer aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada
Sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynayan çocukların polisten kaçtığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

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