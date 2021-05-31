Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı
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Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı

Haberler.com - Haberler | Güncel

İstanbul'da bir polis, hareket halindeki motosikletlinin kaskına vurdu. Kafasından kaskı fırlayan kurye, motosikletin kontrolünü kaybetmeden durmayı başardı. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Geçtiğimiz günlerde Konya'da bir benzeri yaşanan ve çok konuşulan polisin motosikletlinin kaskına vurması olayı şimdi de İstanbul'da meydana geldi. Bir motokurye seyir halindeyken aniden önüne çıkıp kaskına vuran trafik polisi tarafından durduruldu.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Polisin bu hamleyi neden yaptığı anlaşılmamakla birlikte, kafasından kaskı fırlayan kurye, motosikletinin kontrolünü kaybetmeden durmayı başardı. Kaskı düştükten sonra şaşkınlıkla motorunu sağa çeken vatandaş ne olduğunu anlamaya çalıştı. Olay saniye saniye, yoldan geçen bir sürücünün otomobil kamerasına yansıdı.

Polis, seyir halindeki motosikletlinin kaskına vurdu! Görüntüler tepki topladı
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