Polis, şarjörünü sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine boşalttı! O anlar kamerada - Haberler
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Polis, şarjörünü sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine boşalttı! O anlar kamerada

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis, trafikte durdurduğu araçtan inen siyahi bir adamla tartıştı. Üzerine tüfekle ateş edilmesi üzerine polis, adamı şarjörünün tamamını kafasına boşaltarak öldürdü.

Amerika'da Brian Potters ve Tyler Thoman isimli iki polis, rutin trafik kontrolü için bir aracı durdurdu. Potters isimli polis, durdurulan aracın şoföründen amiri Tyler ile görüşmesi için araçtan inmesini söyledi.

61 TANE MERMİ BULDULAR

Araç şoförü ve polis arasında tartışma çıkınca ismi Wilder olarak açıklanan bir yolcu, aracın arka kapısından çıkıp polislere ateş etti. Polisler de karşılık verince çatışma çıktı. Wilder'in elinde bulunan tüfek tutukluluk yapınca polisler şahsa ateş etmeye devam etti. Wilder, bacağından yaralanıp yere düşünce polis elindeki tabancanın şarjörünü Wilder'in üzerine boşaltarak öldürdü. Emniyet yetkililerinin görüntülerini yayınladığı çatışmada 61 merminin bulunduğu belirtildi.

"KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN ÖLDÜRMEK ZORUNDA KALDILAR"

Polis amiri Wayne Ivey yaptığı açıklamada, Wilder'in birçok suçtan sabıkasının bulunduğunu ve polislerin kendilerini korumak için Wilder'i öldürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Polis, şarjörünü sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine boşalttı! O anlar kamerada
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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