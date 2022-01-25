Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte vatandaşın huzur ve güvenliği için polisin 24 saat görevinin başında olduğunu ifade edildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü kentte vatandaşın huzur ve güvenliği için polisin 24 saat görevinin başında olduğunu ifade edildi.

Yoğun kar yağışı altında görev yapan polis memurlarının fotoğraflarının yer aldığı paylaşımda, "İlimiz genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için görev başındayız. Her yerde, her koşulda yanınızdayız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

Polis olumsuz hava koşullarında da 24 saat görevine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Polis, Medya, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title