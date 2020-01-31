Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi
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Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son dakika: İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

31.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:44
Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi.

KAMPÜS BOŞALTILDI

Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi
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