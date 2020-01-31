: Polis okulunda uyuz tatili

31.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:28

SARIYER'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.

Okulda eğitim gören bazı öğrencide baş gösteren uyuz nedeniyle Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 10 gün tatil edildi. Okulda eğitim gören çok sayıda polis adayında tespit edilmeye başlayan ve hızla yayılan uyuzun önüne geçmek için okul yönetimi tarafından alınan kararla, okul ile yurt ve lojmanların içerisinde bulunduğu kampüs boşaltılıp ilaçlamaya alındı.

Kaynak: DHA

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