06.09.2019 14:16

Polis noktasından kaçarken böyle kaza yaptılar: 5 yaralı

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

TRABZON - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Kemaliye Mahallesi kavşağında polis ekiplerinden kaçan aracın başka bir araca çarpası sonucu 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Şalpazarı yol ayırımında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp polis noktasından kaçan 61 ABB 788 plakalı araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Polislerden kaçan araç Kemaliye Mahallesi kavşağında 61 AZ 367 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu 61 ABB 788 plakalı araçta bulunan Emrah Ulu (21), Mehmet Özsarı ve 61 AZ 367 plakalı araçta bulunan Mehmet Salih Ön (65), Mehmet Selim Günaydın ve Ali Günaydın yaralandı. Araçlardan çıkartılan yaralılar 112 acil ekipleri tarafından Vakfıkebir Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazada polisten kaçan araç içinde bulunan ve durumu ağır olan Emrah Ulu ise Trabzon'daki bir hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvelik kamerasına yansırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA