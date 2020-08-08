Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı

Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı Silivri Boşnak bahçe mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi.

08.08.2020 04:56 | Son Güncelleme: 08.08.2020 05:08

Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı

İSTANBUL - Silivri Boşnak bahçe mevkiinde yabancı uyruklu bir şahsın boğulduğu yönündeki ihbarı Silivri Polisi ve sahil güvenlik ekiplerini teyakkuza geçirdi. Genç kız, görevli bir polis memurunun dikkati sonucu sağ olarak denizden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre ailesiyle birlikte Boşnak Bahçe mevkiinden deniz giren 15 yaşındaki Judi A. İsimli kız çocuğunun bir anda gözden kaybolduğu iddiası üzerine Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin çalışması yaklaşık 4 saat sürdü.

POLİS MEMURUNUN DİKKATİ GENÇ KIZI HAYATA BAĞLADI

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli Kemal Bozkurt isimli polis memuru kayalıklara yakın karanlık bir noktada hareketsiz duran bir cismin olduğunu fark etmesi üzerine denize atlayarak o bölgeye yüzmeye başladı. Boğulduğu iddia edilen genç kızın yarı baygın şekilde olduğunu gören polis memuru Bozkurt genç kızı kıyıya çekti.

Nefes aldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kız sedye ile ambulansa taşınarak Silivri Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek Ekonomi
Türkiye'nin Otomobili yoluna TOGG markasıyla devam edecek
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı Ekonomi
Somalili öğrenci 1 kilo 130 gram domates yetiştirerek Türkiye rekoru kırdı
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Magazin
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı Güncel
Şiddetli ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın cinsel organından 29 adet bilye çıktı
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti Dünya
Türkiye ile birlikte çalışan Rusya, koronavirüs aşısının tescil edileceği tarihi ilan etti
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı Magazin
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Bakan Koca'dan hemşirelere yanıt: Hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
Murat Karaçanta, hastanede tedavi gören sanatçı Uğurtan Sayıner'i ziyaret etti
'Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız' gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
"Kiracısınız, bu yolu kullanamazsınız" gerekçesiyle yaşlı adama saldırdılar
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 25 yaralı
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bitlis'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
9 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
İtalyan spiker Diletta Leotta ile boksör Daniele Scardina'nın ilişkisi sona erdi
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
Dünyaca ünlü New York Times'a konuşan Arda Turan: Türkiye'deki en iyi oyuncu hala benim
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
Galatasaray, Alman yıldız Mario Götze ile görüşmek için randevu aldı
'Bizimkiler' dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş
"Bizimkiler" dizisinin Cemil'i yetersiz beslenme nedeniyle yatağa düşmüş
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
İstanbul'da mide bulandıran olay! Teknesinde alıkoyduğu 17 yaşındaki kızı aylarca istismar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Yaşar Güler Fatih Sultan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza İzmir Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Polis memurunun dikkati genç kızı hayata bağladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 05:29:24. #1.15#
title