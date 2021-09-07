Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
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Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Haberler | Güncel

BURSA'da polis memuru Murat Serdar Ateş (45), kullandığı aracın ağaca çarpıp takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

BURSA'da polis memuru Murat Serdar Ateş (45), kullandığı aracın ağaca çarpıp takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Dağyenice Yolu'nda meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknoloji ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Murat Serdar Ateş'in kontrolünü kaybettiği aracı, ağaca çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ateş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Murat Serdar Ateş'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Bursa Valiliği'nde görev yapan 2 çocuk babası Ateş'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Murat Serdar Ateş'in cenazesi, bugün ikindide Demirci Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi
Polis memuru, kazada yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem

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