Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
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Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybedenlerin isimlileri de belli oldu.

Afyonkarahisar'da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı olayını gerçekleştiren kişinin polis memuru olduğu ortaya çıkarken, olayda hayatını kaybedenlerin isimlileri de belli oldu. Katliamı gerçekleştiren şahsın karısına şiddet uyguladığı öne sürülürken, bu yüzden yaklaşık 2 aydan bu yana ayrı oldukları ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Atilla ve Gönül Yalçın çifti yaklaşık 2 ay önce şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrı yaşamaya başladı. Eşinden şiddet gördüğünü öne süren Gönül Yalçın 17 yaşındaki kızı ve 14 yaşında olan oğlunu yanına alarak Afyonkarahisar'da yaşayan babası Nuray Akdeniz'in evine geldi. 2 aydır eşi ve çocuklarından ayrı olan baba Atilla Yalçın eşi ile konuşmak için akşam saatlerinde Afyonkarahisar'a geldi. Burada taraflar arasında tartışma yaşanınca beylik tabancasını çeken Atilla Yalçın iddiaya göre, bisikleti ile evine doğru gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'i evinin bir alt sokağından kafasından tek kurşunla vurdu. Ardından eve gelen Yalçın burada eşi Gönül Yalçın ve kayınvalidesi Kadriye Akdeniz'in üzerine ateş açtı. Sonrasında evden çıkan Atilla Yalçın olay yerinden yaklaşık 100 metre ileride cinayeti işlediği tabancasını çenesinin altına dayayarak tek el ateş edip yaşamına son verdi.

HASTANEYE KALDIRILAN KAYINVALİDE KURTARILAMADI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler dehşeti yaşatan damat Atilla Yalçın, kayınpeder Nuray Akdeniz ve Gönül Yalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan kayınvalide Kadriye Akdeniz'i ise ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CESETLER İNCELEMELERİN ARDINDAN MORGA KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri detaylı bir inceleme yaparken, olaya şahit olan çiftin 17 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğunu koruma altına aldı. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

19 YILLIK EVLİ GÖNÜL YALÇIN'IN EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Olayda hayatını kaybeden Atilla ve Gönül Yalçın çiftinin 19 yıllık evli oldukları ve 2 aydan bu yana ayrı oldukları öğrenilirken, Gönül Yalçın'ın yakınları ise kızlarının şiddet gördüğü için boşanmak istediklerini dile getirdi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.

(Gökten Ceylan - Hayati Kanat/İHA)

Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu
Polis memuru damat dehşet saçtı, 4 kişiyi beylik tabancasıyla vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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