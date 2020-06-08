Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreni Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreniNEVŞEHİR'de dünyaevine giren polis çifte, meslektaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik kelepçe taktı.

Polis memuru çifte, kelepçeli nikah töreni

NEVŞEHİR'de dünyaevine giren polis çifte, meslektaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik kelepçe taktı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gülnur Türkaslan ile Beytullah Açıker evlilik kararı aldı. Belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ile mesai arkadaşları katıldı. Burada dünyaevine giren çifte, arkadaşları ömür boyu birlikte yaşamaları için sembolik olarak kelepçe taktı. Polis memuru Beytullah Açıker, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken tanıştığı Gülnur ile hayatını birleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, Bugün çok mutluyum, Allah herkese nasip etsin. Böyle bir eşim olduğu için çok mutluyum dedi.

Kaynak: DHA