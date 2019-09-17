Polis, köprüden atlayan kişiyi ayağından yakalayarak kurtardı

17.09.2019 13:45

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde görev yapan iki güvenlik görevlisi, intihar etmek üzere köprüden atlayan bir kişiyi ayağından yakalayarak son anda durdurdu.



Knoxville kentinde 8 Nisan tarihinde yaşanan olayda bir üstgeçit köprüsünden atlamaya çalışan adam, polislerin çok hızlı refleksleri sayesinde ölümden döndü. Euronews.com'da Görüntüle