Polis kendisine bıçakla saldıran şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi

Denizli'de park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli, kendisini sakinleştirmek isteyen polise bıçakla saldırdı.

Denizli'de park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli, kendisini sakinleştirmek isteyen polise bıçakla saldırdı. Kendini korumak isteyen polis ise şahsı silahla bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olay, Pamukkale ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde alkollü olduğu belirtilen Kerem Güngör, park halinde 9 aracın lastiklerini patlatarak dikiz aynalarını kırdı. Bu sırada nara atarak ilerleyen Güngör'ü gören çevredeki vatandaşlar ise araçlarına zarar veren şahsı sokaktan uzaklaştırmak istedi. Vatandaşların sesini duyarak evinden çıkan komiser yardımcısı F.A., alkollü Güngör'ü sakinleştirmek için yanına gitti. Burada komiser yardımcısı F.A.'nın tüm uyarılarını dikkate almayan Güngör, araçların lastiklerini kestiği ekmek bıçağı ile komiser yardımcısı F.A.'ya saldırmak istedi. Kendisini ve çevrede bulunan vatandaşları korumak isteyen F.A., Güngör'ün bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan şahsı, ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırırken, komiser yardımcısı F.A. ise polis merkezine götürüldü. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı