Polis, jandarma ve zabıta denetime çıktı
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Polis, jandarma ve zabıta denetime çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında polis, jandarma ve zabıta birçok noktada maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Polis, jandarma ve zabıta denetime çıktı
08.08.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:42

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu başkanlığında polis, jandarma ve zabıta birçok noktada maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu 81 ilde olduğu gibi Kdz. Ereğli ilçesinde de 6 Ağustos 2020 günü "Sağlık için hepimiz" sloganı ile denetimler gerçekleştirdiklerini, denetimlerde amacın ceza yazmaktan ziyade insanları uyarmak ve salgınla mücadeleyi anlatmak olduğunu söyledi.

Kaymakam Çorumluoğlu ilçe genelinde bir gün içerisinde İlçemiz merkezindeki ve köylerdeki 9 konaklama tesisi, 2 alışveriş merkezi, 122 lokanta, kafe, restoran, 64 kahvehane, kıraathane, 11 çay bahçesi, 214 berber, kuaför, güzellik merkezleri, 65 şehirlerarası toplu ulaşım araçları, 217 ticari taksiler, 17 cami ile piknik alanları ve bilumum yaşam alanlarının denetlendiğini ifade etti.

Çorumluoğlu denetimler sırasında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilerek maske dağıtıldığını belirtti.

Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de 3 ayrı noktada yaptıkları denetimlerde 66 toplu ulaşım aracı, 54 taksi denetleyerek biri toplu ulaşım aracı, biri taksi olmak üzere maske takmayan iki sürücüye 900'er TL idari yaptırım uyguladı. Uygulama sırasında ayrıca maskesi olmayan kişilere maske dağıtımı da gerçekleştirdi. Polis ekipleri Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte pazaryerinde denetimlerde bulunarak satıcıların ve diğer vatandaşları maske konusunda bilinçlendirici çalışma yaptı.

Jandarma ekipleri de ilçenin birçok noktasında maske ve sosyal mesafe denetimi yaparak sürücüleri ve vatandaşları uyardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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