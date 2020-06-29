Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti Antalya'da yaşayan 22 yaşındaki genç adam maddi problemler yaşadığını ileri sürerek üst geçitte intihara kalkıştı. Polisin iş bulma sözünü duyan genç, kısa sürede intihardan vazgeçti.

Antalya'da bir üst geçitte demirlere tırmanarak intihara kalkışan H.K. (22), polis ekiplerinin iş bulma sözü vermesi üzerine intihardan vazgeçti.

İŞ BULMA SÖZÜNÜ DUYUNCA VAZGEÇTİ

Saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde yaya üst geçidine çıkan H.K. işsiz ve paraya ihtiyacını olduğunu iddia ederek, intihar edeceğini söyledi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gelirken, bulvarda ulaşım tek şeritten kontrollü verildi. Üst geçidin demirlerine tutunarak zaman zaman aşağı sarkan H.K. polisin iş bulma sözü vermesi üzerine intihardan vazgeçti. H.K, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA