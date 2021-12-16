Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, yoğun çabalar sonucu genci ikna ederek çıktığı binadan indirdi.

Cizre ilçesi Nurullah Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatı katına çıkan genç, intihar girişiminde bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan gencin psikolojik sorunları olduğu iddia edilirken, polis ekipleri yoğun uğraşlar sonucu genci ikna ederek aşağıya inmesini sağladı.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar film izler gibi olan biteni izledi. Genç, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. - ŞIRNAK

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

Polis intihar girişiminde bulunan genci ikna ederek kurtardı

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

İki ay önce emekli olan polis, evde vurulmuş halde bulundu

 Son dakika haberleri | Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

Son dakika haberleri | Otel odasında ölü bulunan yabancı uyruklu kadının katil zanlısını annesi ele verdi

 Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı, annesinin ihbarıyla yakalandı

Otelde ölü bulunan Özbek kadının katil zanlısı, annesinin ihbarıyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title