Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı bilgilendirme
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Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı bilgilendirme

Polis ekiplerinden boğulma vakalarına karşı bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Malatya'da polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulmasıyla serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu havuz, gölet ve barajlarda alıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla boğulma vakalarında da artış yaşanıyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de vatandaşları boğulma vakalarına karşı uyararak, broşürlerle bilgilendirdiler. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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