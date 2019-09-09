Polis ehliyeti olmayan sürücünün yerine geçip bebeği hastaneye yetiştirdi

09.09.2019 10:25

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte narkotim ekipleri, okul önlerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araçları didik didik arayan polis, kucağında bebekle seyreden sürücüyü görünce şoke oldu. Kimliği yanında olmayan sürücünün yerine direksiyona geçen polis, hasta olduğu öğrenilen bebeği doktora götürdü.



2019-2020 yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentin bir çok noktasında çeşitli uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotimler, Beyoğlu Kasımpaşa Ahmet Emin Yalman İlkokulunun önünde uygulama noktası oluşturdu. Hazırlıklarını tamamlayarak denetime başlayan polis, şüpheli gördükleri araçları tek tek durdurdu. İçerisinde kişilerin üstlerini arayan narkotimler, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını da yaptı. Çevrede geniş güvenlik önlemi almayı da ihmal etmeyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpekleriyle de arama yaparak adeta kuş uçurtmadı.



Kucağında bebeğiyle seyreden sürücü şoke etti



Denetimler sürdüğü esnada narkotimlerin dikkatini bir otomobil çekti. İçerisinde baktığında sürücünün kucağında bir bebek olduğunu gören polis, aracı durdurdu. Araçtaki sürücüye, "Sizce güvenli mi?" diye soran polis, "kesinlikle değil ama bırakacağımız kimse yoktu" cevabını aldı. Ardından sürücüyü torunu olduğu öğrenilen bebek ile birlikte araçtan indiren polis, yanında herhangi bir kimliğinin de olmadığını öğrenince ikinci kez şaşkınlık yaşadı. Polis ekipleri tarafından sürücüye ceza kesildi.



Sürücünün ehliyeti olmayınca bebeği polis hastaneye götürdü



Polisle sürücü arasında diyalog devam ederken hasta olduğu öğrenilen çocuk da ağlamaya başladı. Bunun gören polis memuru, bebeği kucağına alıp bir süre sevdikten sonra sürücü dedesine geri verdi. Ehliyetsiz sürücü yerine direksiyona geçen polis memuru, minik bebeği hastaneye götürdü.



"Okulların etrafında uyuşturucuyla ilgili hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz"



Öte yandan narkotimlerinin uygulaması hakkında konuşan bir veli, "Uygulama çok güzel, çocuklarımız güven altında. Çocuklarımız tek başına okullarına gidip geri gelebilirler. Her açıdan içimiz rahat. Uygulamaların devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceği söz konusu, okulların etrafında uyuşturucu ile alakalı hiçbir şeyin olmasını istemiyoruz. Çünkü bizler devamlı yanlarında olamıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorun olmadı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA