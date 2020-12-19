İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı

19.12.2020 23:20 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:53

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelen İranlı YouTuber Milad Hatemi, polis aracıyla İstanbul'da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, "Türk yasalarını tanımayan, adeta dalga geçen, küstah ve kanunsuz adam İran uyruklu Milad Hatemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde elini kolunu sallayarak dolaşması, sokağa çıkma yasağı esnasında polis otosu kullanması, hukukun ve göç politikasının geldiği noktayı gösteriyor" diyerek tepki gösterdi.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiğini ve polis aracının Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirterek ilgili polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı:

"M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.'' denildi.

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı

İlgili Haberler

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı
İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Altay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Arto Hadise Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Yangın Gaziantep Instagram Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 00:02:14. #1.14#
title