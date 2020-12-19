İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelen İranlı YouTuber Milad Hatemi, polis aracıyla İstanbul'da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

ÜMİT ÖZDAĞ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan bağımsız milletvekili Ümit Özdağ, "Türk yasalarını tanımayan, adeta dalga geçen, küstah ve kanunsuz adam İran uyruklu Milad Hatemi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nde elini kolunu sallayarak dolaşması, sokağa çıkma yasağı esnasında polis otosu kullanması, hukukun ve göç politikasının geldiği noktayı gösteriyor" diyerek tepki gösterdi.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiğini ve polis aracının Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirterek ilgili polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı:

"M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.'' denildi.