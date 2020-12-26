KAHRAMANMARAŞ - Polis aracının motoruna giren kedi yavrusunu polisler kurtardı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis aracının motor kısmını giren kedi yavrusunu polisler kurtardı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde polis aracının motor kısmını giren kedi yavrusunu polisler kurtardı.
Güneşli Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen polis aracının altında kedi olduğunu görenler, durumu araçtaki polislere bildirdi.
Vatandaşların ikazıyla aracı durduran polis ekibi, kediyi aracın altında göremeyince motor kısmını kontrol etti.
Ekip aracının kaportasını açan polisler, kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu girdiği yerden kurtarılan yavru kedi doğaya salındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk