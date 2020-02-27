Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca" kusura bakmayın" dedi
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Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca" kusura bakmayın" dedi

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada 1 polis aracına ve park halindeki 3 otomobile çarptı.

27.02.2020 02:40 | Son Güncelleme: 27.02.2020 02:40
Polis aracına çarpan sürücü yakalanınca

'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçtığı sırada 1 polis aracına ve park halindeki 3 otomobile çarptı. Yaklaşık 8 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanan sürücü çarptığı polislere, " bakmayın" dedi.


Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı üzerinde devriye atan polis ekipleri şüphelendikleri 01 SU 755 plakalı pikaba 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücüsü hızla kaçmaya başladı. Sürücü İbrahim S. kaçtığı sırada bir polis aracına ve park halindeki 3 araca çarptı. Yaklaşık 8 kilometre boyunca kaçan İbrahim S., Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.


Yakalanan sürücü çarptığı polislere," Kusura bakmayın" dedi. Trafik polislerinin yaptığı alkol testinde sürücü İbrahim S. 2.64 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine de el konuldu. - ADANA

Kaynak: İHA

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